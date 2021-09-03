Михаил Добкин: Харьков очищают не только от людей Авакова, но и от некомпетентных

Последние события в Харькове показали, что в городе еще никогда не было такой откровенно слабой и некомпетентной власти, как сейчас

Об этом в интервью программе "Работа над ошибками" на YouTube-канале "Капитал" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, комментируя уголовное производство по обвинению бывшего главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна в получении взятки, Михаил Добкин отметил, что Артур Товмасян – это друг сына экс-главы МВД Арсена Авакова. "Он сам по себе как политическая фигура в Харькове никогда ничего не представлял и, как показала жизнь, не научился представлять. Случайно пришел, случайно ушел", - добавил Добкин.

Комментируя слова журналиста о том, что Харьков "зачищают от людей Авакова", Михаил Добкин отметил, что в первую очередь "идет зачистка от некомпетентных".

"Никогда в Харькове не было настолько откровенно слабой некомпетентной и не от Бога власти. Того же Товмасяна назначали не депутаты, которых выбрали люди. Там, по большому счету, должен был быть Чернов Сергей Иванович, потому что он вместе с "Блоком Кернеса Успешный Харьков" победил на выборах в облсовет, у них самая большая фракция и они, вместо того, чтобы поддержать своего, в угоду Авакову взяли отдали место главы облсовета "Слуге народа". Хотя Товмасян никакой не "слуга народа", он вступил в партию только для того, чтобы сначала получить должность руководителя районной администрации, а потом стать председателем облсовета".

Также Михаил Добкин отметил, что после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД, отставки Товмасяна из-за скандала со взяткой и увольнения с должности главы Харьковской ОГА Айны Тымчук, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов "остался голым на постаменте".

"Вначале Терехов везде был окружен всеми, он был казалось бы крепкий за счет других сил влияния, ведь Аваков, как ни крути, был более чем министр по влиянию. Но сегодня нет Арсена, нет губернатора, влияние днепропетровского клана на Харьков прервано с отставкой Айны Тымчук", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, 19 Харьковский облсовет отправил в отставку с должности председателя облсовета Артура Товмасяна, которого подозревают в вымогательстве взятки в 1 миллион грн. Вместо него председателем облсовета стала Татьяна Егорова-Луценко, также от партии "Слуга народа".

Товмасян подозревается в том, что "требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление на занимаемой должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет".