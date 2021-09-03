Михайло Добкін: Харків очищають не тільки від людей Авакова, а й від некомпетентних

Останні події в Харкові показали, що в місті ще ніколи не було такої відверто слабкої і некомпетентної влади, як зараз

Про це в інтерв'ю програмі "Робота над помилками" на YouTube-каналі "Капітал" заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, коментуючи кримінальне провадження за звинуваченням колишнього голови Харківської облради Артура Товмасяна в отриманні хабара, Михайло Добкін зазначив, що Артур Товмасян – це друг сина екс-глави МВС Арсена Авакова. "Він сам по собі як політична фігура в Харкові ніколи нічого не значив і, як показало життя, не навчився значити. Випадково прийшов, випадково пішов", - додав Добкін.

Коментуючи слова журналіста про те, що Харків "зачищають від людей Авакова", Михайло Добкін зазначив, що в першу чергу "йде зачистка від некомпетентних".

"Ніколи в Харкові не було настільки відверто слабкої некомпетентної і не від Бога влади. Того ж Товмасяна призначали не депутати, яких обрали люди. Там, за великим рахунком, повинен був бути Чернов Сергій Іванович, тому що він разом з "Блоком Кернеса Успішний Харків" переміг на виборах до облради, у них найбільша фракція і вони, замість того, щоб підтримати свого, на догоду Авакову взяли і віддали місце голови облради "слузі народу". Хоча Товмасян ніякий не "слуга народу", він вступив в партію тільки для того, щоб спочатку отримати посаду керівника районної адміністрації, а потім стати головою облради".

Також Михайло Добкін зазначив, що після відставки Арсена Авакова з поста глави МВС, відставки Товмасяна через скандал з хабарем і звільнення з посади голови Харківської ОДА Айни Тимчук, в.о. мера Харкова Ігор Терехов "залишився голим на постаменті".

"Спочатку Терехов скрізь був оточений усіма, він був здавалося б міцний за рахунок інших сил впливу, адже Аваков, як не крути, був більш ніж міністр за впливом. Але сьогодні немає Арсена, немає губернатора, вплив дніпропетровського клану на Харків перервано з відставкою Айни Тимчук", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, 19 Харківська облрада відправив у відставку з посади голови облради Артура Товмасяна, якого підозрюють у вимаганні хабара в 1 мільйон грн. Замість нього головою облради стала Тетяна Єгорова-Луценко, також від партії "Слуга народу".

Товмасян підозрюється в тому, що "вимагав і отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада".