Михаил Добкин: Городское пространство Харькова должно строиться вокруг человека

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010), лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в интервью программе "Ежу понятно" с Еленой Бондаренко издания Vesti.ua.

По мнению Михаила Добкина, у харьковчан есть большой запрос на изменение логики развития инфраструктуры. "Жизнь в городе нужно выстраивать так, чтобы все строилось вокруг человека. Не вокруг объектов, не тем более вокруг власти, а вокруг человека", - заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков".

Михаил Добкин говорит, что строит свою стратегию развития города именно с учетом того, чтобы харьковчанам было удобно получать недалеко от своего места жительства административные, медицинские, образовательные и другие услуги.

"Человек должен иметь возможность проверить свое здоровье, не пересекая для этого весь огромный Харьков", - отмечает лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков".

Михаил Добкин говорит, что именно по этому принципу будет планировать жизнь Харькова не только там, где речь идет об услугах государства или города, а и в других сферах.

"Количество и тип магазинов необходимых для человека, чтобы он имел выбор, должно быть продумано. И так отформатировано, чтобы у нас не было в одном районе или в одном квартале три подряд больших супермаркета", - отмечает лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков".

Михаил Добкин говорит, что, если вся городская логистика будет выстраиваться с точки зрения построения пространства вокруг человека, то в Харькове будет европейское качество жизни.

Напомним, ранее лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин рассказал, как вернуть Харькову звание промышленной столицы Украины. По его мнению, для Харькова главный вопрос – это создание новых рабочих мест и восстановление того промышленного потенциала, который давал право Харькову называться промышленной столицей Украины.