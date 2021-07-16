Михайло Добкін: Міський простір Харкова має будуватися навколо людини

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010), лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в інтерв'ю програмі "Ежу понятно" з Оленою Бондаренко видання Vesti.ua.

На думку Михайла Добкіна, у харків'ян є великий запит на зміну логіки розвитку інфраструктури. "Життя в місті потрібно вибудовувати так, щоб все будувалося навколо людини. Не навколо об'єктів, не тим більше навколо влади, а навколо людини", - заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків".

Михайло Добкін каже, що будує свою стратегію розвитку міста саме з урахуванням того, щоб харків'янам було зручно отримувати недалеко від свого місця проживання адміністративні, медичні, освітні та інші послуги.

"Людина повинна мати можливість перевірити своє здоров'я, не перетинаючи для цього весь величезний Харків", - зазначає лідер громадської організації "Наш дім – Харків".

Михайло Добкін каже, що саме за цим принципом плануватиме життя Харкова не тільки там, де йдеться про послуги держави чи міста, а й в інших сферах.

"Кількість і тип магазинів необхідних для людини, щоб він мав вибір, мають бути продуманими. І так відформатованими, щоб у нас не було в одному районі або в одному кварталі три поспіль великих супермаркети", - зазначає лідер громадської організації "Наш Дім – Харків".

Михайло Добкін каже, що, якщо вся міська логістика буде вибудовуватися з точки зору побудови простору навколо людини, то в Харкові буде європейська якість життя.

Нагадаємо, раніше лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін розповів, як повернути Харкову звання промислової столиці України. На його думку, для Харкова головне питання - це створення нових робочих місць і відновлення того промислового потенціалу, який давав право Харкову називатися промисловою столицею України.