Владимир Яценко, бывший заместитель председателя правления «ПриватБанк» времен Коломойского и подследственный НАБУ по делу о хищении в Вене активов банка, подал серию исков против банка и требует истребования активов банка в пользу его компаний

По итогам 2023 года он уплатил 26,8 млрд гривен налога на прибыль, и еще 8,2 до этого уплатил авансом. В этом году банк за семь месяцев он заработал почти столько же прибыли (37,16 млрд.), сколько за весь прошлый год (37,8 млрд.).

Но бывший менеджмент, видимо, считает, что им эти деньги нужнее, чем миллионам украинцев. В частности, Владимир Яценко, бывший заместитель председателя правления "ПриватБанк" времен Коломойского и подследственный НАБУ по делу о хищении в Вене активов банка, устроил целый судебный "крестовый поход" против банка.

Так, "ПриватБанк" с 2016 года владеет залогом имущественного комплекса припортового терминала "Бориваж", одного из самых больших в стране. По кредиту, выданному на его строительство до национализации, понятно, что никто не рассчитался. Остался долг в размере 5 миллиардов гривен.

И только сейчас, когда "ПриватБанк" 8 лет спустя решил выставить проблемный актив на открытые торги Prozorro на него рухнул настоящий целый ливень исков о якобы незаконности владения им залогом и истребовании активов в пользу компаний Владимира Яценко (дела №№ 904/1926/23 (904/3646/24)), (904/3756/24), 904/1926/23 (904/3831/24), 904/1926/23 (904/2742/24) и другие).

Удивительнее всего, что некоторые судьи и госслужащие не стесняются способствовать намерениям бывших менеджеров Коломойского. Так по решению по делу 904/3756/24 суд… запретил "ПриватБанку" проводить открытые торги и откровенно сорвал их.

Даже Министерство юстиции потакает их намерениям и 3 сентября возобновило в должности компаний должников директоров Владимира Яценко, устраненных акционерами в интересах государственного банка. Сейчас это решение обжалуется в суде.

Все выглядит так, будто государство не в состоянии защитить собственные интересы и интересы одного из самых больших доноров. Более того, это нападение на "Приват" является прямой атакой на обороноспособность государства. Кому сейчас нужны эти 5 миллиардов, украинской армии или Владимиру Яценко в Вене?

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Яценко хочет сорвать торги государственного ПриватБанка на 5 млрд грн. С начала национализации в конце 2016 уже государственный "Приватбанк" боролся с бывшими собственниками и руководителями за возврат кредитов, выданных на родственные предприятия. Среди таких предприятий был зерновой терминал "Бориваж" (Одесская область), долги которого перед банком превысили 5 млрд гривен.