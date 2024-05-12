Укрпочта начала распродавать неврученные посылки

фото: facebook.com/ukrposhta

"Укрпочта" проведет аукцион на портале электронных торгов Prozorro по распродаже неврученных посылок. Речь идет об отправках, которые так и не дождались более полугода своих владельцев.

Об этом сообщает пресс-центр Укрпочты, передает RegioNews.

Как отмечают в компании, есть ситуации, когда клиенты не приходят за своими посылками две недели. Такие отправления почта возвращает на склад, где они могут храниться до шести месяцев.

Благодаря Prozorro.Sale теперь такие посылки не будут уничтожаться, а будут проданы. В Укрпочте отмечают, что такой подход позволяет компенсировать расходы по логистике и хранению.

В пресс-службе добавили, что переняли этот опыт у мировых логистических компаний.

Как отмечается, результаты аукционов превзошли надежду - удалось получить за забытые посылки в 25 раз больше, чем рассчитывали.

"Мы попробовали и получилось хорошо - на аукционе получили в 25 раз дороже, чем ожидали", - рассказали в Укрпочте.

Отметим, недавно Укрпочта также провела распродажу старых авто из своего автопарка. Гендиректор компании Игорь Смелянский пояснил, что "Укрпочта" не может самовольно передавать куда-то технику, а благодаря электронным торгам все желающие могут приобрести авто, вырученные средства пойдут на функционирование точек Укрпочты.

Он обнародовал абсолютно результат от первых семи аукционов в системе "Prozorro. Продажи". Компания получила 3,281 млн гривен, что на 60% больше ожидаемой цены.

Напомним, ранее сообщалось, что национальный почтовый оператор "Укрпочта" получил лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами и запускает пилотный проект "Укрпочта. Аптека" в двух областях.