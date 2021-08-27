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27 августа 2021, 14:45 167

Министр финансов о курсе гривны к доллару в следующем году: шоков не ожидается

27 августа 2021, 14:45 167
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Фото из открытых источников
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Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что резких колебаний курса гривны к доллару в следующем году не будет

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий чиновника телеканала "Украина 24".

"Я хочу сказать, что предполагается стабильная курсовая динамика. Никаких всплесков и шоков не ожидается", - сказал он.

Марченко напомнил, что в трехлетней Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022-2024 годы и отметил, что пока нет оснований для их пересмотра

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Среди прочего документ содержит прогноз курса гривны к доллару в последующие годы.

По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривни к доллару будет "оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году".

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.

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