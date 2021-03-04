Еще четыре года: Шмыгаль пообещал обеспечить Украину собственным газом до 2025 года

Это будет газ полностью собственной добычи

Это будет газ полностью собственной добычи

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины поставил перед собой дедлайн по обеспечению Украины собственным газом. Это должно произойти благодаря открытию новых месторождений газа и капитальным инвестициям в эту отрасль.

Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль рассказал на пресс-конференции относительно года работы правительства.

Ставим дедлайн: 2025 год - покрыть полностью потребность Украины в газе", - сказал он.

По его словам, в ближайшие два-три года в эту отрасль планируется привлечь 10 млрд грн.

Мы надеемся, 2024-2025 годы, благодаря открытию новых месторождений, дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля.

Также RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина.

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