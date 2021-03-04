Ще чотири роки: Шмигаль пообіцяв забезпечити Україну власним газом до 2025 року

Це буде газ повністю власного видобутку

Це буде газ повністю власного видобутку

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України поставив перед собою дедлайн по забезпеченню України власним газом. Це має відбутися завдяки відкриттю нових родовищ газу та капітальним інвестиціям у цю галузь.

Як передає RegioNews, про це Шмигаль розповів на пресконференції щодо року роботи уряду.

Ставимо дедлайн: 2025 рік - покрити повністю потребу України в газі", - сказав він.

За його словами, у найближчі два-три роки у цю галузь планують залучити 10 млрд грн.

Ми сподіваємося, що 2024-2025 роки, завдяки відкриттю нових родовищ, дадуть змогу повністю забезпечити внутрішні потреби України, і для населення, і для виробничих споживачів газу внутрішнім видобутком", - підкреслив Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль назвав ймовірну ціну на електроенергію для населення з 1 квітня.

Також RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну.

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