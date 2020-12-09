Европейский инвестбанк выделит Украине 640 млн евро на дороги и транспорт - Шмыгаль
Средства помогут развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях Украины
Средства помогут развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook премьера.
Шмыгаль отметил, что 9 декабря с ЕИБ были подписаны три соответствующие кредитные соглашения:
- 340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины;
- 200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины;
- 100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.
По его словам, Европейский Союз предоставит существенные гранты в виде технической помощи, которые дополнят кредиты ЕИБ и помогут в подготовке и управлении проектами.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Еврокомиссии кредит на 600 миллионов евро макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
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