10:51  09 декабря
Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги
16:44  09 декабря
Карантин в Украине продлили до весны
11:36  09 декабря
Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2020, 14:44 38

Европейский инвестбанк выделит Украине 640 млн евро на дороги и транспорт - Шмыгаль

09 декабря 2020, 14:44 38
Читайте також українською мовою
Средства помогут развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях Украины
Средства помогут развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях Украины
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook премьера.

Шмыгаль отметил, что 9 декабря с ЕИБ были подписаны три соответствующие кредитные соглашения:

  • 340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины;
  • 200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины;
  • 100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.

По его словам, Европейский Союз предоставит существенные гранты в виде технической помощи, которые дополнят кредиты ЕИБ и помогут в подготовке и управлении проектами.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Еврокомиссии кредит на 600 миллионов евро макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

деньги дороги кредит финансы Денис Шмыгаль финансовая помощь общество
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »