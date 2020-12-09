Европейский инвестбанк выделит Украине 640 млн евро на дороги и транспорт - Шмыгаль

Средства помогут развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях Украины

Средства помогут развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях Украины

Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook премьера.

Шмыгаль отметил, что 9 декабря с ЕИБ были подписаны три соответствующие кредитные соглашения:

340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшения условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины;

200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины;

100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.

По его словам, Европейский Союз предоставит существенные гранты в виде технической помощи, которые дополнят кредиты ЕИБ и помогут в подготовке и управлении проектами.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Еврокомиссии кредит на 600 миллионов евро макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.