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09 грудня 2020, 14:44 37

Європейський інвестбанк надасть Україні 640 млн євро на дороги та транспорт - Шмигаль

09 грудня 2020, 14:44 37
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Кошти допоможуть розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях України
Кошти допоможуть розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях України
Фото: Facebook
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 640 млн євро на розвиток інфраструктури та транспорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook прем'єра.

Шмигаль зазначив, що 9 грудня з ЄІБ були підписані три відповідні кредитні угоди:

  • 340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України;
  • 200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України;
  • 100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області.

За його словами, Європейський Союз надасть суттєві гранти у вигляді технічної допомоги, які доповнять кредити ЄІБ та допоможуть у підготовці та управлінні проєктами.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала від Єврокомісії кредит на 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, пов'язаної із COVID-19.

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