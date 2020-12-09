Європейський інвестбанк надасть Україні 640 млн євро на дороги та транспорт - Шмигаль
Кошти допоможуть розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях України
Кошти допоможуть розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 640 млн євро на розвиток інфраструктури та транспорту.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook прем'єра.
Шмигаль зазначив, що 9 грудня з ЄІБ були підписані три відповідні кредитні угоди:
- 340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України;
- 200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України;
- 100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області.
За його словами, Європейський Союз надасть суттєві гранти у вигляді технічної допомоги, які доповнять кредити ЄІБ та допоможуть у підготовці та управлінні проєктами.
Раніше повідомлялось, що Україна отримала від Єврокомісії кредит на 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, пов'язаної із COVID-19.
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