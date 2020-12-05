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05 декабря 2020, 13:44 6

В Запорожье разоблачили заместителя председателя РГА в растрате полмиллиона гривен на детских площадках

05 декабря 2020, 13:44 6
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Чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 530 тысяч гривен
Чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 530 тысяч гривен
Фото из открытых источников
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В Запорожье полиция уличила чиновника в растрате более полумиллиона бюджетных средств, выделенных на ремонт детских площадок.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что заместитель председателя одной из районных администраций Запорожского городского совета согласовал проектную – сметную документацию и акты выполненных работ, в которых были неверно применены строительные нормы и правила, действовавшие на момент их сборки на территории Украины.

"Таким образом чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 530 тысяч гривен", - сообщили в МВД.

Отмечается, что фигуранту сообщено о подозрении, решается вопрос об отстранении его от должности и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черкассах разворовали почти 1 миллион гривен на строительстве диспетчерской "скорой".

Украина деньги полиция криминальное дело МВД
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