В Запорожье разоблачили заместителя председателя РГА в растрате полмиллиона гривен на детских площадках

Чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 530 тысяч гривен

Чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 530 тысяч гривен

Фото из открытых источников

В Запорожье полиция уличила чиновника в растрате более полумиллиона бюджетных средств, выделенных на ремонт детских площадок.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что заместитель председателя одной из районных администраций Запорожского городского совета согласовал проектную – сметную документацию и акты выполненных работ, в которых были неверно применены строительные нормы и правила, действовавшие на момент их сборки на территории Украины.

"Таким образом чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 530 тысяч гривен", - сообщили в МВД.

Отмечается, что фигуранту сообщено о подозрении, решается вопрос об отстранении его от должности и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черкассах разворовали почти 1 миллион гривен на строительстве диспетчерской "скорой".