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25 сентября 2020, 12:25 4

В Украине будет создан фондовый рынок - Шмыгаль

25 сентября 2020, 12:25 4
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Процесс создания рынка должен завершиться через год
Процесс создания рынка должен завершиться через год
Фото: Кабмин
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.

Соответствующее заявление Шмыгаль сделал во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине, передает RegioNews.

По его словам, уже начались консультации со специалистами по этому вопросу.

Также премьер-министр выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

Убежден, с привлечением международных экспертов мы развинем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", - сказал глава правительства.

Премьер-министр также поблагодарил все компании, которые продолжают работать и инвестировать в Украину.

Напомним, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, он посетит "Львовскую политехнику".

Денис Шмыгаль фондовый рынок
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