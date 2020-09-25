В Украине будет создан фондовый рынок - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок.
Соответствующее заявление Шмыгаль сделал во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине, передает RegioNews.
По его словам, уже начались консультации со специалистами по этому вопросу.
Также премьер-министр выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.
Убежден, с привлечением международных экспертов мы развинем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", - сказал глава правительства.
Премьер-министр также поблагодарил все компании, которые продолжают работать и инвестировать в Украину.
Напомним, во Львов с рабочим визитом приехал премьер-министр Денис Шмыгаль, он посетит "Львовскую политехнику".