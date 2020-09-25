В Україні буде створений фондовий ринок - Шмигаль

Процес створення ринку має завершитися через рік

Процес створення ринку має завершитися через рік

Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні буде створений фондовий ринок.

Відповідну заяву Шмигаль зробив під час зустрічі з Американською торговельною палатою (ACC), яка об’єднує найбільших інвесторів та міжнародні компанії, що працюють в Україні, передає RegioNews.

За його словами, вже розпочалися консультації зі спеціалістами щодо цього питання.

Також прем'єр-міністр висловив сподівання, що представники АСС доєднаються до цього процесу.

Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему та за рік вийдемо на створення фондового ринку", - сказав глава уряду.

Прем’єр-міністр також подякував усім компаніям, які продовжують працювати та інвестувати в Україну.

Нагадаємо, до Львова з робочим візитом приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він відвідає "Львівську політехніку".