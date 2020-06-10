09:49  10 июня
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано наибольшую смертность с начала пандемии
10:34  10 июня
КПВВ на Донбассе: за несколько часов до открытия образовались очереди
12:49  10 июня
В Украине блокировали контрабанду запчастей к российским танкам
UA | RU
UA | RU
10 июня 2020, 10:11 22

"Непростые времена, возможно, еще впереди": Шмыгаль рассказал об экономическом кризисе в стране

10 июня 2020, 10:11 22
Читайте також українською мовою
Апрель и май были провалены с точки зрения ВВП
Апрель и май были провалены с точки зрения ВВП
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса: апрель и май были провалены с точки зрения ВВП.

Как передает RegioNews, об этом премьер заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Мы глубоко просели. Мы сейчас находимся на этапе восстановления и тут вопрос, как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале, или мы выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период длится, непростые времена, возможно, еще впереди", - заявил он.

Впрочем, Шмыгаль считает, что Украина находится в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики.

"Мы ищем, внедрили и продолжаем внедрять механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест... Уверен, что мы этот период пройдем. Не просто, но мы понимаем, как двигаться", - добавил премьер.

Напомним, МВФ одобрил программу помощи Украине на 5 млрд долларов.

деньги Денис Шмыгаль экономика кризис ВВП
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Сергей Лещенко
Все блоги »