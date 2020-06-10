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10 червня 2020, 10:11 11

"Непрості часи, можливо, ще попереду": Шмигаль розповів про економічну кризу в країні

10 червня 2020, 10:11 11
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Квітень і травень були провалені з точки зору ВВП
Квітень і травень були провалені з точки зору ВВП
Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває на складному етапі економічної кризи: квітень і травень були провалені з точки зору ВВП.

Як передає RegioNews, про це прем'єр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ми глибоко просіли. Ми зараз знаходимося на етапі відновлення і тут питання, як швидко ми відновимося. Буде це у другому кварталі, або ми вийдемо на зростання в третьому кварталі цього року. Тому важкий період триває, непрості часи, можливо, ще попереду", - заявив він.

Втім, Шмигаль вважає, що Україна перебуває у збалансованих умовах кредитно-грошової політики.

"Ми шукаємо, впровадили і продовжуємо впроваджувати механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць... Впевнений, що ми пройдемо цей період. Не просто, але ми розуміємо, як рухатися", - додав прем'єр.

Нагадаємо, МВФ схвалив програму допомоги Україні на 5 млрд доларів.

гроші Деніс Шмигаль економіка криза ВВП
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