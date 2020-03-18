Украина вводит спецпошлину на импорт угля и электроэнергии из России
Специальная пошлина с 1 апреля составит 65%
Специальная пошлина с 1 апреля составит 65%
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина, пишет Regionews.
Кабмин с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Спецпошлина в размере 65% вводится на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации, кроме антрацитового и коксового. Решение было принято с доработкой в течение трех дней.
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