Україна вводить спецмито на імпорт вугілля і електроенергії з Росії

Спеціальне мито з 1 квітня складе 65%

Фото: Shutterstock

Спеціальне мито з 1 квітня складе 65%

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна, пише Regionews.

Кабмін з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії і вугілля з Росії. Спецмито в розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії і вугілля з Російської Федерації, крім антрацитового і коксового. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.