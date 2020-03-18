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18 березня 2020, 13:38

Україна вводить спецмито на імпорт вугілля і електроенергії з Росії

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18 березня 2020, 13:38
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Спеціальне мито з 1 квітня складе 65%
Фото: Shutterstock
Спеціальне мито з 1 квітня складе 65%

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна, пише Regionews.

Кабмін з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії і вугілля з Росії. Спецмито в розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії і вугілля з Російської Федерації, крім антрацитового і коксового. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.


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