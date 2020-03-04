Кабмин назначил нового главу Гоструда
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Минэкономики, соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства 3 марта.
"Официальная работа, безопасные условия труда и белая зарплата должны быть у каждого украинца. Поэтому среди главных задач Гоструда - детенизация занятости и защита работников. На посту главы службы Игорь Дегнера усилит работу с бизнесом по легализации работников и повышению их защиты, в том числе, в случае травмирования", - прокомментировала назначение заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.
СПРАВКА: Игорь Дегнера имеет более 10 лет опыта работы в Гоструда, где прошел путь от ведущего специалиста до директор департамента по труду.
Игорь Дегнера занимает позицию и.о. Главы службы с декабря 2019 года.
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