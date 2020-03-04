Кабмін призначив нового голову Держпраці

Уряд України призначив Ігоря Дегнеру Головою Державної служби з питань праці

Фото: dsp.gov.ua

Уряд України призначив Ігоря Дегнеру Головою Державної служби з питань праці

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Мінекономіки, відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні Уряду 3 березня.

"Офіційна робота, безпечні умови праці та біла зарплата мають бути у кожного українця. Тому серед головних завдань Держпраці - детінізація зайнятості та захист працівників. На посаді голови служби Ігор Дегнера посилить роботу із бізнесом з легалізації працівників та підвищення їх захисту, у тому числі, у випадку травмування", - прокоментувала призначення заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко.

ДОВІДКА: Ігор Дегнера має понад 10 років досвіду роботи у Держпраці, де пройшов шлях від провідного спеціаліста до директор департаменту з питань праці.

Ігор Дегнера обіймає позицію т.в.о. Голови служби із грудня 2019 року.