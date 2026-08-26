01:35  26 серпня
Співак Олег Винник зізнався, яке у нього громадянство
23:55  25 серпня
Ціни на бензин "штормить": що відбувається на АЗС в Україні
23:40  25 серпня
РФ б'є по складах супермаркетів: у METRO та Епіцентрі розповіли, чи буде подорожчання
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2026, 07:26

Російська армія втратила за добу в Україні 1450 військових

26 серпня 2026, 07:26
Читайте также на русском языке
Фото: 22 ОМБр
Читайте также
на русском языке

Українські бійці продовжують завдавати значних втрат окупаційній армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1450 окупантів, сім танків, 10 бронемашин, 74 артилерійські системи, чотири РСЗВ, один засіб ППО, 1723 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 543 одиниці автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 24 серпня уразили 66 військових цілей Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них – російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області, а також чотири радіолокаційні станції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ фронт війна окупанти російська армія втрати росіян
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росіяни завдали 935 ударів по Запорізькій області: поранені дев'ятеро людей
26 серпня 2026, 08:14
Новий мирний план: чому Москва його відкине та чого чекати в найближчі пів року
26 серпня 2026, 07:56
У РФ дрони повторно атакували хаб Wildberries: спалахнула масштабна пожежа
26 серпня 2026, 07:55
Нічні обстріли Дніпропетровщини: пошкоджено ринок, агропідприємство та будинки, є поранені
26 серпня 2026, 07:40
Росіяни повторно атакували рятувальників у Краматорську: FPV-дрон влучив у бронеавтомобіль
26 серпня 2026, 07:36
У Запоріжжі внаслідок нічного удару спалахнула пожежа на складі
26 серпня 2026, 07:13
У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК: є постраждалі
26 серпня 2026, 07:11
Удар по житловому району Чернігова: четверо поранених, серед них – двоє дітей
26 серпня 2026, 07:05
Співак Олег Винник зізнався, яке у нього громадянство
26 серпня 2026, 01:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Всі блоги »