Російська армія втратила за добу в Україні 1450 військових
Українські бійці продовжують завдавати значних втрат окупаційній армії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1450 окупантів, сім танків, 10 бронемашин, 74 артилерійські системи, чотири РСЗВ, один засіб ППО, 1723 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 543 одиниці автомобільної та спецтехніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 24 серпня уразили 66 військових цілей Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них – російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області, а також чотири радіолокаційні станції.
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