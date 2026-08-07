Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1210 российских захватчиков, один танк и 11 бронемашин, а также 67 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 455 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БПЛА.