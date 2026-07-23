ЗСУ ліквідували 1460 окупантів, знищили 28 танків і 78 артсистеми ворога – Генштаб
Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 434 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1460 окупантів, 28 танків, 12 бронемашин, 78 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППО, 1688 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 541 одиницю автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.
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