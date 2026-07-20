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20 июля 2026, 17:30

Масштабные махинации с "боевыми": в Донецкой области разоблачили коррупционную схему в медицинской службе

20 июля 2026, 17:30
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Двум руководителям медслужбы и их подчиненной сообщено о подозрении по делу о незаконных "боевых" более чем на 2,35 млн грн

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили о подозрении бывшему и нынешнему начальникам медицинской службы воинской части, а также их подчиненной военнослужащей.

По данным следствия, в течение более двух лет женщине безосновательно начисляли дополнительное вознаграждение за якобы непосредственное участие в боевых действиях. Общая сумма незаконных выплат превысила 2,35 млн. грн.

Следствие установило, что руководители медслужбы вносили в рапорты и другие официальные документы ложные сведения об участии подчиненной в боевых и специальных задачах. На самом деле она находилась в Краматорске или за пределами Донецкой области и не выполняла задачи, которые давали право на получение "боевых".

С октября 2022 года по август 2024 года бывший начальник медслужбы, по версии следствия, обеспечил незаконное начисление более 1,6 млн грн. После его увольнения преемник организовал выплату еще более 750 тыс. грн.

Кроме того, чиновники скрывали от командования факты уклонения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей. В частности, в августе 2024 года и январе 2025 года она находилась в Сумах, но продолжала получать денежное довольствие, а время ее отсутствия безосновательно причисляли к выслуге лет.

Руководителям медицинской службы инкриминируют злоупотребление служебным положением, служебный подлог и пособничество в уклонении военнослужащей от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения.

Их подчиненный подозревается в завладении бюджетными средствами путем обмана в особо крупных размерах и уклонении от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения.

Суд избрал нынешнему начальнику медслужбы меру пресечения в виде личного обязательства, бывшему руководителю – ночной домашний арест, а военнослужащей – залог в 266 240 грн. Прокуроры обжаловали эти решения в апелляционном порядке.

В то же время нынешний начальник медицинской службы полностью возместил государству 754 838 грн нанесенного ущерба.

Напомним, что правоохранители в рамках восьмого этапа операции " Опекун " провели в Украине 65 обысков и сообщили о подозрении еще 82 лицам, причастным к схемам уклонения от мобилизации.

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