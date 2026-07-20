Масштабні махінації з "бойовими": на Донеччині викрили корупційну схему в медичній службі

Фото: Офіс Генерального прокурора

Двом керівникам медслужби та їхній підлеглій повідомлено про підозру у справі про незаконні “бойові” на понад 2,35 млн грн

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews .

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру колишньому та нинішньому начальникам медичної служби військової частини, а також їхній підлеглій військовослужбовиці.

За даними слідства, протягом понад двох років жінці безпідставно нараховували додаткову винагороду за нібито безпосередню участь у бойових діях. Загальна сума незаконних виплат перевищила 2,35 млн грн.

Слідство встановило, що керівники медслужби вносили до рапортів та інших офіційних документів неправдиві відомості про участь підлеглої у бойових і спеціальних завданнях. Насправді вона перебувала у Краматорську або за межами Донецької області та не виконувала завдань, які давали право на отримання "бойових".

З жовтня 2022 року до серпня 2024 року колишній начальник медслужби, за версією слідства, забезпечив незаконне нарахування понад 1,6 млн грн. Після його звільнення наступник організував виплату ще понад 750 тис. грн.

Крім того, посадовці приховували від командування факти ухилення військовослужбовиці від виконання службових обов’язків. Зокрема, у серпні 2024 року та січні 2025 року вона перебувала у Сумах, але продовжувала отримувати грошове забезпечення, а час її відсутності безпідставно зараховували до вислуги років.

Керівникам медичної служби інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та пособництво в ухиленні військовослужбовиці від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану.

Їхню підлеглу підозрюють у заволодінні бюджетними коштами шляхом обману в особливо великих розмірах та ухиленні від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану.

Суд обрав нинішньому начальнику медслужби запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, колишньому керівнику - нічний домашній арешт, а військовослужбовиці - заставу у 266 240 грн. Прокурори оскаржили ці рішення в апеляційному порядку.

Водночас нинішній начальник медичної служби повністю відшкодував державі 754 838 грн завданих збитків.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.