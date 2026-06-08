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08 июня 2026, 15:35

Россияне сбросили на Славянск три авиабомбы: среди пострадавших несовершеннолетняя

08 июня 2026, 15:35
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Фото: ОВА
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В понедельник, 8 июня, россияне атаковали Славянск. Оккупанты сбросили на город три авиабомбы

Об этом сообщает Донецкая ОВА, передает RegioNews.

В результате обстрела повреждены административное здание, медицинское учреждение, многоэтажные и частные дома. Окончательные последствия удара будут устанавливаться.

Известно, что среди раненых – 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, также утром 8 июня российские войска атаковали Конотоп несколькими беспилотниками. Враг попал по гражданской инфраструктуре города, под ударом оказался жилищный сектор.

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