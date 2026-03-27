27 марта 2026, 11:35

Украинский производитель сладостей годами платил женщине, возглавившей фабрику в ДНР – Bihus.Info

27 марта 2026, 11:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
Компания "Оникс", известная своими тортами и пирожными под брендом "Лучиано", в течение десяти лет выплачивала зарплату бывшей сотруднице, сначала получившей гражданство так называемой "ДНР", а впоследствии – России

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

В результате она возглавила фабрику "Оникса", оставшуюся во временно оккупированном Донецке, оформив ее по российскому законодательству.

Бренд "Лучиано" появился в 1990-х в Донецке и быстро разросся в крупную сеть магазинов Донецкой области и других областях. После войны и оккупации Донецка бизнес переехал на подконтрольную территорию и открыл новое производство в Киевской области. Часть оставшихся в Донецке сотрудников продолжила работать на старых мощностях, используя тот же бренд и юридическое название.

Владельцы "Оникса" уверяли, что предприятие в Донецке работает автономно. Это подтвердил и совладелец компании Эдуард Катковский, отметив, что некая связь с донецким подразделением якобы поддерживалась до 2016 года, после чего компании "разошлись". В обоих реестрах – украинском и так называемой "ДНР" – владельцами продолжала числиться семья Катковских.

В конце 2022 года Катковские выдали несколько доверенностей трем бывшим сотрудницам – Марине Цыбенко, Людмиле Шестой и Наталье Брагинской, которые остались в Донецке и получили российское гражданство. Это позволило формально выйти из числа собственников предприятия в оккупации. В результате донецкий "Оникс" был перерегистрирован по российскому законодательству, а женщины стали его владелицами.

По данным расследования, в 2024 году донецкий "Оникс" завершил год с 800 млн. рублей оборота, 37 млн. рублей чистой прибыли и 175 млн. рублей налогов, уплаченных в бюджет страны-агрессора.

СБУ расследовала это дело и в результате Цыбенко, Шоста и Брагинская получили заочные подозрения в пособничестве РФ и попали в межгосударственную базу розыска.

Несмотря на это, по данным журналистов, киевский "Оникс" в 2014-2024 годах продолжал выплачивать зарплату Цыбенко, которая в документах компании числилась "главной бухгалтершей" даже после начала полномасштабного вторжения.

В 2024 году также появились слитные финансовые документы донецкого "Оникса", где среди получателей зарплаты фигурировал тезка тогдашней директора киевского предприятия Ирины Петрановской, якобы получившей более 40 тысяч рублей.

Петрановская отказалась комментировать ситуацию, Катковский назвал это "глупостью". При обысках СБУ в Петрановской было найдено заявление Цыбенко на увольнение, датированное 2024 годом, что подтверждает осведомленность компании о выплатах.

Напомним, с начала войны на Днепропетровщине неоднократно фиксировались случаи, когда промышленные предприятия разоблачали в ведении бизнеса с РФ. В частности, в одном из случаев Служба безопасности Украины ликвидировала в Днепре преступную схему продаж в страну-оккупанта стратегически важных компонентов для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры.

