27 березня 2026, 11:35

Український виробник солодощів роками платив жінці, яка очолила фабрику в "ДНР" – Bihus.Info

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Компанія "Онікс", відома своїми тортами та тістечками під брендом "Лучіано", протягом десяти років виплачувала зарплату колишній співробітниці, яка спочатку отримала громадянство так званої "ДНР", а згодом – Росії

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

В результаті вона очолила фабрику "Онікса", що залишилася в тимчасово окупованому Донецьку, оформивши її за російським законодавством.

Бренд "Лучіано" з'явився у 1990-х у Донецьку і швидко розрісся до великої мережі магазинів на Донеччині та інших областях. Після початку війни і окупації Донецька бізнес переїхав на підконтрольну територію та відкрив нове виробництво у Київській області. Частина співробітників, які залишилися в Донецьку, продовжила працювати на старих потужностях, використовуючи той самий бренд і юридичну назву.

Власники "Онікса" запевняли, що підприємство в Донецьку працює автономно. Це підтвердив і співвласник компанії Едуард Катковський, зазначивши, що якийсь зв'язок з донецьким підрозділом нібито підтримувався до 2016 року, після чого компанії "розійшлися". В обох реєстрах – українському та так званої "ДНР" – власниками продовжувала числитися родина Катковських.

Наприкінці 2022 року Катковські видали кілька довіреностей трьом колишнім співробітницям – Марині Цибенко, Людмилі Шостій та Наталії Брагінській, які залишилися в Донецьку та отримали російське громадянство. Це дозволило формально вийти з числа власників підприємства в окупації. В результаті донецький "Онікс" було перереєстровано за російським законодавством, а жінки стали його власницями.

За даними розслідування, у 2024 році донецький "Онікс" завершив рік з 800 млн рублів обороту, 37 млн рублів чистого прибутку та 175 млн рублів податків, сплачених у бюджет країни-агресора.

СБУ розслідувала цю справу і в результаті Цибенко, Шоста та Брагінська отримали заочні підозри у пособництві РФ та потрапили до міждержавної бази розшуку.

Попри це, за даними журналістів, київський "Онікс" у 2014-2024 роках продовжував виплачувати зарплату Цибенко, яка в документах компанії числилася "головною бухгалтеркою", навіть після початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 році також з'явилися злиті фінансові документи донецького "Онікса", де серед отримувачів зарплати фігурувала тезка тодішньої директорки київського підприємства Ірини Петрановської, яка нібито отримала понад 40 тисяч рублів.

Петрановська відмовилася коментувати ситуацію, Катковський назвав це "дурістю". При обшуках СБУ у Петрановської було знайдено заяву Цибенко на звільнення, датовану 2024 роком, що підтверджує обізнаність компанії про виплати.

Нагадаємо, з початку війни на Дніпропетровщині неодноразово фіксувалися випадки, коли промислові підприємства викривали у веденні бізнесу з РФ. Зокрема, в одному з випадків Служба безпеки України ліквідувала у Дніпрі злочинну схему продажу до країни-окупанта стратегічно важливих компонентів для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Іспанська відпустка "Юзіка": як нардеп проводить час після допиту НАБУ
27 березня 2026, 10:26
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
"Права без іспитів": у Херсоні судитимуть експравоохоронця
27 березня 2026, 11:58
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, яку знайшли в полі
27 березня 2026, 11:52
Росіяни атакували дроном "Молнія" дитячу лікарню у Херсоні
27 березня 2026, 11:09
Капсула у відпустку: 3 сукні замість валізи одягу
27 березня 2026, 10:58
Росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині: понад 5000 споживачів без газу
27 березня 2026, 10:56
На Львівщині 24-річна дівчина оформила кредити на померлого вітчима
27 березня 2026, 10:49
На Херсонщині російський дрон атакував автомобіль
27 березня 2026, 10:48
Іспанська відпустка "Юзіка": як нардеп проводить час після допиту НАБУ
27 березня 2026, 10:26
На Волині судитимуть шістьох прикордонників: допомогли виїхати до Польщі понад 150 чоловікам
27 березня 2026, 09:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
