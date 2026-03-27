Український виробник солодощів роками платив жінці, яка очолила фабрику в "ДНР" – Bihus.Info

Компанія "Онікс", відома своїми тортами та тістечками під брендом "Лучіано", протягом десяти років виплачувала зарплату колишній співробітниці, яка спочатку отримала громадянство так званої "ДНР", а згодом – Росії

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

В результаті вона очолила фабрику "Онікса", що залишилася в тимчасово окупованому Донецьку, оформивши її за російським законодавством.

Бренд "Лучіано" з'явився у 1990-х у Донецьку і швидко розрісся до великої мережі магазинів на Донеччині та інших областях. Після початку війни і окупації Донецька бізнес переїхав на підконтрольну територію та відкрив нове виробництво у Київській області. Частина співробітників, які залишилися в Донецьку, продовжила працювати на старих потужностях, використовуючи той самий бренд і юридичну назву.

Власники "Онікса" запевняли, що підприємство в Донецьку працює автономно. Це підтвердив і співвласник компанії Едуард Катковський, зазначивши, що якийсь зв'язок з донецьким підрозділом нібито підтримувався до 2016 року, після чого компанії "розійшлися". В обох реєстрах – українському та так званої "ДНР" – власниками продовжувала числитися родина Катковських.

Наприкінці 2022 року Катковські видали кілька довіреностей трьом колишнім співробітницям – Марині Цибенко, Людмилі Шостій та Наталії Брагінській, які залишилися в Донецьку та отримали російське громадянство. Це дозволило формально вийти з числа власників підприємства в окупації. В результаті донецький "Онікс" було перереєстровано за російським законодавством, а жінки стали його власницями.

За даними розслідування, у 2024 році донецький "Онікс" завершив рік з 800 млн рублів обороту, 37 млн рублів чистого прибутку та 175 млн рублів податків, сплачених у бюджет країни-агресора.

СБУ розслідувала цю справу і в результаті Цибенко, Шоста та Брагінська отримали заочні підозри у пособництві РФ та потрапили до міждержавної бази розшуку.

Попри це, за даними журналістів, київський "Онікс" у 2014-2024 роках продовжував виплачувати зарплату Цибенко, яка в документах компанії числилася "головною бухгалтеркою", навіть після початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 році також з'явилися злиті фінансові документи донецького "Онікса", де серед отримувачів зарплати фігурувала тезка тодішньої директорки київського підприємства Ірини Петрановської, яка нібито отримала понад 40 тисяч рублів.

Петрановська відмовилася коментувати ситуацію, Катковський назвав це "дурістю". При обшуках СБУ у Петрановської було знайдено заяву Цибенко на звільнення, датовану 2024 роком, що підтверджує обізнаність компанії про виплати.

