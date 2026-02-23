18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
18:10  22 февраля
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
23 февраля 2026, 07:32

Более 700 оккупантов, 13 ББМ и 40 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки

23 февраля 2026, 07:32
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 720 оккупантов, два танка, 13 бронемашин и 40 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 260 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.02.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 23 февраля 2026 года

Напомним, в ночь на 21 февраля во временно оккупированном Крыму были поражены два российских пограничных сторожевых корабля, а также два самолета.

