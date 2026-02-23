Понад 700 окупантів, 13 ББМ і 40 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 720 окупантів, два танки, 13 бронемашин та 40 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 260 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 21 лютого в тимчасово окупованому Криму були уражені два російські прикордонні сторожові кораблі, а також два літаки.
