30 січня
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
30 січня 2026, 07:28

Ворог втратив за добу понад 1300 солдатів, чотири ББМ та 15 артсистем – Генштаб ЗСУ

30 січня 2026
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона 238 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1310 окупантів, один танк, 4 бронемашин, 15 артилерійських систем, а також 130 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.01.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 30 січня 2026 року

Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.

