Ворог втратив за добу понад 1300 солдатів, чотири ББМ та 15 артсистем – Генштаб ЗСУ
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона 238 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1310 окупантів, один танк, 4 бронемашин, 15 артилерійських систем, а також 130 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.01.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.
