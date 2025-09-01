Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 850 российских захватчиков, 17 боевых бронированных машин и 49 артиллерийских систем

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составили:

Напомним, бойцы специального подразделения ГУР "Призраки" уничтожили в Крыму несколько стратегически важных объектов россиян. Среди них радиолокационная станция "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполе, боевая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.