Мінус 850 окупантів та 49 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 850 російських загарбників, 17 бойових броньованих машин та 49 артилерійських систем
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 01.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спеціального підрозділу ГУР "Примари" знищили в Криму кілька стратегічно важливих об'єктів росіян. Серед них радіолокаційна станція "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполі, бойова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1 та РЛС 96Л6-АП із складу ЗРК С-400.
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Харкові сталася масштабна пожежа на підприємстві
01 вересня 2025, 08:34На Вінниччині накрили підпільне виробництво сигарет і алкоголю
01 вересня 2025, 08:23У Львові чоловік відкрив стрілянину з пневматики: його затримали перехожі
01 вересня 2025, 08:12Харківська ОВА та ЮНІСЕФ реалізують проєкти для підтримки громад і шкіл
01 вересня 2025, 07:58У Кривому Розі підлітки побили 15-річну дівчину: поліція порушила справу
01 вересня 2025, 07:47Росіяни вдарили КАБами по селу на Запоріжжі: загинуло подружжя
01 вересня 2025, 07:40Лось вибіг на трасу: на Житомирщині в ДТП загинула жінка, ще двоє людей травмовані
01 вересня 2025, 07:28У Німеччині загинула 16-річна українка: дівчину штовхнули під поїзд
01 вересня 2025, 07:11На Київщині сталася стрілянина: один загиблий, ще один у лікарні
01 вересня 2025, 01:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »