Россияне ночью обстреляли Краматорск: разрушен подъезд дома
Ночью 3 января российские военные нанесли удар по Краматорску Донецкой области
Об этом сообщил начальник МВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
В результате обстрела поврежден многоквартирный дом.
"К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
Гончаренко отметил, что на месте попадания работают все соответствующие службы, продолжают фиксировать последствия.
Напомним, в ночь на 3 января российская армия запустила с трех направлений 93 дрона по Украине. Силам ПВО удалось сбить 60 беспилотников.
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