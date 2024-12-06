ВСУ ликвидировали за сутки почти 1700 российских оккупантов
В течение суток, 5 декабря, украинские бойцы уничтожили 1660 оккупантов, 8 вражеских танков, 46 боевых бронированных машин и 20 артсистем
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают российскую технику на Запорожском направлении.
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