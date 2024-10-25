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25 октября 2024, 03:51

Украинская "снайперская пушка" М777 уничтожила на ходу российский танк

25 октября 2024, 03:51
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На Восточном направлении украинские артиллеристы снайперским выстрелом поразили двигавшийся на полном ходу российский танк

Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.

Бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сняли момент поражения вражеского танка.

"Когда воины называют М777 "снайперской пушкой", то это не преувеличение! Украинские артиллеристы доказывают, что попасть в танк на ходу можно не только FPV-дроном, но и 155-мм снарядом из пушки", – говорится в сообщении.

Напомним, воины 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила уничтожили российский ЗРК "ТОР" и грузовики с боекомплектом.

Ранее на Восточном направлении украинские защитники точным ударом дрона-камикадзе уничтожили лучший российский танк - новейший Т-90 "Прорыв".

Донбасс ВСУ танк артиллерия потери россиян гаубица М777
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