Украинская "снайперская пушка" М777 уничтожила на ходу российский танк
На Восточном направлении украинские артиллеристы снайперским выстрелом поразили двигавшийся на полном ходу российский танк
Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.
Бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сняли момент поражения вражеского танка.
"Когда воины называют М777 "снайперской пушкой", то это не преувеличение! Украинские артиллеристы доказывают, что попасть в танк на ходу можно не только FPV-дроном, но и 155-мм снарядом из пушки", – говорится в сообщении.
Напомним, воины 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила уничтожили российский ЗРК "ТОР" и грузовики с боекомплектом.
Ранее на Восточном направлении украинские защитники точным ударом дрона-камикадзе уничтожили лучший российский танк - новейший Т-90 "Прорыв".