Россияне ударили по почтовому отделению в Донецкой области, погибли двое молодых парней

фото: прокуратура

Российские войска сегодня, 24 октября, ударили по почтовому отделению в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли мужчины в возрасте 21 и 19 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.

Обстрел произошел около 16:30 в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района.

"Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры - одно из местных почтовых отделений. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сообщили правоохранители.

Еще один мужчина 37 лет был госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.

Напомним, российские войска сегодня, 24 октября, нанесли удары по Покровской общине Донбасса, в результате чего погибли три человека.