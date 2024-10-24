Россияне ударили по почтовому отделению в Донецкой области, погибли двое молодых парней
Российские войска сегодня, 24 октября, ударили по почтовому отделению в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли мужчины в возрасте 21 и 19 лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.
Обстрел произошел около 16:30 в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района.
"Мишенью для врага стал объект гражданской инфраструктуры - одно из местных почтовых отделений. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - сообщили правоохранители.
Еще один мужчина 37 лет был госпитализирован с минно-взрывной травмой.
Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проводятся поисковые работы.
Напомним, российские войска сегодня, 24 октября, нанесли удары по Покровской общине Донбасса, в результате чего погибли три человека.