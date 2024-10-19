фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Бойцы РУБпАК бригады ГНСУ "Месть" отработали на Краматорском направлении FPV-дронами, сбросами с малых дронов и тяжелых бомберов. Результат работы пограничников: уничтожены две вражеские пушки, грузовик, инженерные сооружения и личный состав противника", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как уничтожили в Харьковской области опорные пункты и блиндажи россиян.