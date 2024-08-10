Российская армия за сутки потеряла в Украине еще 1160 военных

31 июля 2024

Власть готовится "мобилизовать" экономику: для кого вырастут налоги и на сколько

Дискуссия по повышению налогов идет в Украине уже не первый месяц. Конечно, это не популярный шаг со стороны властей, но, с другой стороны, в государственном бюджете есть огромная дыра на финансирован...