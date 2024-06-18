Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Донецкой области, — ЦНС

фото: sprotyv.mod.gov.ua

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает RegioNews.

Так, в одном из прифронтовых сел Донецкой области враг согнал жителей в возрасте до 60 лет в помещение школы. Известно, что у людей изъяли все средства связи и документы. Гражданским запретили выходить с места временно содержания до завершения фильтрации.

"Мужчинам предлагают подписание контракта с армией врага. Ведь вопрос пополнения масштабных потерь оккупантов сейчас у кремлевских террористов стоит очень остро. Известно, что на россии уже заканчиваются зеки, которых массово отправляют умирать в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные "администрации" РФ на временно захваченных территориях Юга получили приказ принять меры, чтобы увеличить просмотры российских телевизионных новостей. Это произошло из-за того, что жители Юга игнорируют российское телевидение.