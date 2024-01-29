Нацгвардейцы отчитались, сколько единиц техники россиян уничтожили за неделю

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На прошлой неделе оккупанты решили усилить давление на линии фронта. Однако бойцы Нацгвардии не уступают

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По его данным, за неделю нацгвардейцам удалось уничтожить еще большее количество вражеской техники – артиллерийских систем, танков и другой техники.

В частности:

53 артиллерийские системы;

44 ед. автомобильной техники;

38 танков;

35 боевых бронированных машин;

16 бронетранспортеров;

10 БпЛА;

8 боевых машин пехоты;

8 складов боекомплекта.

Также ликвидирован 31 блиндаж с оккупантами внутри. Гвардейцы отразили попытки врага штурмовать позиции украинских военных.

Напомним, на временно оккупированной территории Харьковщины украинские пограничники обнаружили и ликвидировали вражеский экскаватор, с помощью которого оккупанты собирались обустраивать свои позиции.