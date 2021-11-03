На Донетчине арестовали женщину, которая выполняла указания боевиков

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В Донецкой области правоохранители задержали 23-летнюю женщину, которая приехала на подконтрольную украинской власти территорию для перемещения в пакетах из-под муки взрывных устройств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

23-летней жительнице г. Донецка сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации", - сообщили в прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре подозреваемая, получив задание от представителя НЗФ "ДНР", приехала на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками схрона с боеприпасами, взрывными устройствами и веществами.

Запрещенные предметы она хранила в съемной квартире, спрятав в упаковку из-под муки.

Кроме того, как сообщают в прокуратуре, еще одной задачей женщины было осуществление фото - и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, являющихся объектами террористической уязвимости.

Сейчас женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тыс грн.

Напомним, СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", которая планировала устроить теракты.

Раньше в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.