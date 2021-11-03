На Донеччині заарештували жінку, яка виконувала вказівки бойовиків

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В Донецькій області правоохоронці затримали 23-річну жінку, яка приїхала на підконтрольну українській владі територію задля переміщення у пакунках з-під борошна вибухових пристроїв

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

23-річній мешканці м. Донецька повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації", - повідомили у прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні підозрювана, отримавши завдання від представника НЗФ "ДНР", приїхала на підконтрольну українській владі територію Донецької області задля переміщення облаштованого бойовиками схрону з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами.

Заборонені предмети вона зберігала в орендованій квартирі, заховавши у пакування з-під борошна.

Крім того, як повідомляють у прокуратурі, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель та прилеглих до них територій, а також службового транспорту, що є об’єктами терористичної уразливості.

Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 227 тис грн.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка планувала влаштувати теракти.

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