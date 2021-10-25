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На Донбассе зафиксировали четыре нарушения, один наш боец ранен
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25 октября 2021, 17:41 6

На Донбассе зафиксировали четыре нарушения, один наш боец ранен

25 октября 2021, 17:41 6
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из открытых источников
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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу ООС

Отмечается, что возле Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-средней тяжести.

Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 24 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушение режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

ООС обстрелы оккупанты агрессия РФ

 
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