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На Донбасі зафіксували чотири порушення, одного нашого бійця поранено
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25 жовтня 2021, 17:41 6

На Донбасі зафіксували чотири порушення, одного нашого бійця поранено

25 жовтня 2021, 17:41 6
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Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

Зазначається, що біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

ООС обстріли окупанти агресія РФ

 
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