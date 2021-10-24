18:13  24 октября
На Запорожье ввели в действие дополнительные ограничения на внутренние перевозки
13:14  24 октября
В Сумах "красную" зону встретили митингом против карантина и очередями на вакцинацию
17:44  24 октября
На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения: боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
24 октября 2021, 17:44 19

На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения: боевики били из запрещенных вооружений

24 октября 2021, 17:44 19
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение текущих суток со стороны оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, в сторону Каменки, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Также, в направлении Майского боевики вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в ООС.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, 23 октября со стороны оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС война обстрел военная техника боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua