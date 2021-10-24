На Донбассе с начала суток зафиксировано три нарушения: боевики били из запрещенных вооружений

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В течение текущих суток со стороны оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, в сторону Каменки, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Также, в направлении Майского боевики вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в ООС.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, 23 октября со стороны оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.