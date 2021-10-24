На Донбасі від початку доби зафіксовано три порушення: бойовики гатили із заборонених озброєнь
Упродовж поточної доби з боку окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, в бік Кам’янки, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Також, в напрямку Травневого бойовики вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - додали в ООС.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, 23 жовтня з боку окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.