15:10  23 октября
В Украине на всех железнодорожных областных вокзалах будут работать пункты COVID-вакцинации
18:16  23 октября
Зеленский ответил на петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию
10:02  24 октября
Сутки на Донбассе: ранены двое бойцов ООС, боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
24 октября 2021, 10:02 39

Сутки на Донбассе: ранены двое бойцов ООС, боевики били из запрещенных вооружений

24 октября 2021, 10:02 39
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевка наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ООС открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 22 октября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

ООС Донбасс военная техника обстрелы боевики война

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua