Сутки на Донбассе: ранены двое бойцов ООС, боевики били из запрещенных вооружений

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За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевка наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ООС открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 22 октября на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.