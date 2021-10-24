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Доба на Донбасі: поранено двох бійців ООС, бойовики гатили із заборонених озброєнь
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24 жовтня 2021, 10:02 71

Доба на Донбасі: поранено двох бійців ООС, бойовики гатили із заборонених озброєнь

24 жовтня 2021, 10:02 71
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці ООС відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 жовтня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

ООС Донбас військова техніка обстріли бойовики війна

 
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