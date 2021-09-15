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15 сентября 2021, 14:16 709

На Донбассе боевики обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК

15 сентября 2021, 14:16 709
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Фото: из открытых источников
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На Донбассе в районе населенного пункта Шумы оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК (Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такую большую страну, как Украину, невозможно оккупировать за семь дней.

ООС РФ боевики обстрелы оккупанты

 
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