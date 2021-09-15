На Донбассе боевики обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК
На Донбассе в районе населенного пункта Шумы оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК (Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такую большую страну, как Украину, невозможно оккупировать за семь дней.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика